  • $ 56.76 ↓
  • € 60.26 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Джуд Лоу сыграет Дамблдора в «Фантастических тварях»

      19:14, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      19:14, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      56
      0
      #кино\n#Джуд Лоу\n#актеры\n#Гарри Поттер
      Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и принц-полукровка"
      56
      0

      Британскому актеру досталась роль молодого директора Хогвартса.

      США. Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого Альбуса Дамблдора во второй части трилогии «Фантастические твари и где они обитают». Директор киностудии Warner Brothers Тоби Эммерик выразил радость по поводу присоединения Лоу к коллективу, сообщает VistaNews.

      «Мы все очень рады тому, что Лоу присоединился к нашему коллективу и исполнит такую всеми любимую роль. Он будет играть роль Дамбладора в молодости, за долго до его должности директора школы волшебства», - говорит Тоби Эммерик.

      Главный режиссер картины Жэвид Йейтес считает Лоу «невероятно талантливым и профессиональным актером, который всем свои потенциалом подходит на эту роль».

      В 2016 году Джоан Роулинг, написавшая книги о Гарри Поттере, заявила, что во второй части «Фантастических тварей» зрители увидят любовные переживания молодого Дамбладора.

       

      19:14, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      56
      0
      #кино\n#Джуд Лоу\n#актеры\n#Гарри Поттер
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа