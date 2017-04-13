Джуд Лоу сыграет Дамблдора в «Фантастических тварях»

Британскому актеру досталась роль молодого директора Хогвартса.

США. Британский актер Джуд Лоу сыграет молодого Альбуса Дамблдора во второй части трилогии «Фантастические твари и где они обитают». Директор киностудии Warner Brothers Тоби Эммерик выразил радость по поводу присоединения Лоу к коллективу, сообщает VistaNews.

«Мы все очень рады тому, что Лоу присоединился к нашему коллективу и исполнит такую всеми любимую роль. Он будет играть роль Дамбладора в молодости, за долго до его должности директора школы волшебства», - говорит Тоби Эммерик.

Главный режиссер картины Жэвид Йейтес считает Лоу «невероятно талантливым и профессиональным актером, который всем свои потенциалом подходит на эту роль».

В 2016 году Джоан Роулинг, написавшая книги о Гарри Поттере, заявила, что во второй части «Фантастических тварей» зрители увидят любовные переживания молодого Дамбладора.