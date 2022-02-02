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Вопреки санкциям: Индия приобретет у Белоруссии 1 млн тонн калийных удобрений

17:17, 02 февраля, 2022
Евгений Кандаков
Вопреки санкциям: Индия приобретет у Белоруссии 1 млн тонн калийных удобрений
17:17, 02 февраля, 2022
Евгений Кандаков
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#экономика\n#торговля\n#бизнес\n#экспорт\n#санкции\n#Литва\n#Индия\n#Белоруссия
Фото: pixabay.com
684
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Расчеты будут осуществляться в рупиях.

Нью-Дели. Индия. Индия заключит сделку по закупке крупной партии калийных удобрений в Белоруссии в обход объявленных США и Евросоюзом санкций против Минска. Об этом агентство Reuters узнало у чиновников в Нью-Дели, пишет «Интерфакс».

В связи с этим «Белорусской калийной компании» предлагают открыть счет в индийском госбанке. Оплата будет производиться в рупиях, поскольку наложенные санкции касаются расчетов в долларах и евро.

Отмечается, что речь идет об 1 млн тонн продукции. Это соответствует годовому объему поставок хлоркалия из Белоруссии в Индию, или одной пятой всего индийского импорта калийных удобрений.

Кстати, в целом Белоруссия поставляет за границу ежегодно 10-11 млн тонн хлоркалия. Удобрения до недавнего времени перегружались на суда в литовском порту Клайпеда. Однако с 1 февраля Вильнюс запретил транзит этой продукции по своей территории. Белорусские власти пообещали перевозить хлоркалий через российские порты, а также пригрозили ответными санкциями в отношении железнодорожных перевозок из Литвы.

17:17, 02 февраля, 2022
Евгений Кандаков
684
0
#экономика\n#торговля\n#бизнес\n#экспорт\n#санкции\n#Литва\n#Индия\n#Белоруссия