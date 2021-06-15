Ограничения в портах Китая грозят нанести удар по мировой торговле

Последствия могут оказаться ощутимее, чем перекрытие Суэцкого канала.



Шэнчжень. КНР. В крупных портах на юге Китая возникли заторы из судов, ждущих очереди на загрузку. Это может причинить глобальный ущерб мировой торговле, пишет Коммерсантъ.

Из-за новой вспышки коронавируса в провинции Гуандун власти приняли ряд ограничительных мер. Так, с 25 по 31 мая полностью закрыли терминал Яньтянь в порту Шэньчжэнь. В июне карантин был ослаблен, к работе вернули примерно 30% мощностей терминала, чего оказалось недостаточно. Товары начали загружать в терминалах Шэкоу в Шэньчжэне и Наньша в Гуанчжоу. Однако очереди из судов возникли и там. А в Яньтяне задержка погрузки составляет уже 14 суток.

Специалисты опасаются, что сложившаяся ситуация крайне негативно отразится на мировой торговле. Последствия могут быть намного хуже, чем в результате перекрытия Суэцкого канала в марте 2021 года судном Ever Given. Тогда важнейшая мировая торговая артерия была заблокирована на 6 дней.

Между тем Шэньчжэнь и Гуанчжоу являются третьим и пятым портами планеты по контейнерным перевозкам. Через них проходит порядка 70% мировой торговли.

По оценке одного из экспертов, даже после полного открытия всех портов Южного Китая проблемы будут сохраняться еще в течение 2-5 недель.