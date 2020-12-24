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Китайские власти заподозрили Alibaba Group в нарушении антимонопольного законодательства

16:37, 24 декабря, 2020
Евгений Кандаков
Китайские власти заподозрили Alibaba Group в нарушении антимонопольного законодательства
16:37, 24 декабря, 2020
Евгений Кандаков
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#Китай\n#интернет\n#торговля\n#бизнес\n#монополисты\n#расследование\n#Alibaba
Фото: pixabay.com
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Владельцем и основателем компании является миллиардер Джек Ма.

Пекин. КНР. В Китае началось расследование в отношении компании Alibaba Group, владеющей популярной торговой интернет-платформой AliExpress. Организацию подозревают в злоупотреблении доминирующим положением на рынке, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на Xinhua News Agency.
Нарушением конкуренции китайские госорганы посчитали условие, которое компания выдвигает к желающим открыть виртуальный магазин на ее площадках - не торговать на конкурирующих маркетплейсах JD.com и Pinduoduo. В Alibaba пообещали оказать все возможное содействие расследованию, которое ведет Государственное управление по регулированию рынка.
Alibaba Group была основана в 1999 году бизнесменом Джеком Ма, ставшим со временем богатейшим человеком КНР. AliExpress – одна из крупнейших в мире площадок онлайн-торговли.
16:37, 24 декабря, 2020
Евгений Кандаков
374
0
#Китай\n#интернет\n#торговля\n#бизнес\n#монополисты\n#расследование\n#Alibaba