Страны ЕС предъявили США ноту против санкций в отношении Северного потока-2

Об этом сообщает немецкое издание Welt.



Брюссель. Бельгия. Планы Вашингтона ввести новые санкции в отношении газопровода Северный поток-2 вызвали протест у представителей 24 стран Евросоюза. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на Welt.

Как сообщает немецкое издание, 12 августа европейская делегация выразила госдепартаменту США ноту протеста во время видеоконференции. По содержанию она дублирует заявление верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля от 17 июля. Он высказал тогда обеспокоенность давлением США на европейский бизнес в виде санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода.

Реализация Северного потока-2 в полном объеме даст Европе дополнительные 55 млрд кубометров газа в год. Газопровод от российского побережья Балтики до Германии почти достроен, но часть компаний, участвовавших в проекте, отказалась от продолжения, опасаясь американских санкций. США предлагают в качестве альтернативы российскому проекту собственный сжиженный газ, добываемый из сланцевых месторождений.