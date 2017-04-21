Компанию Puma оштрафовали на 421 тысячу долларов в Шанхае

Шанхайский суд установил виновность корпорации в использовании логотипа местной фирмы.

Шанхай. Китай. Компанию Puma обязали выплатить штраф в размере 421 тысячи долларов шанхайской фирме Hengyuanxiang, производящей изделия из шерсти, постельное белье и принадлежности. Немецкую корпорацию обвиняют в использовании логотипа Hengyuanxiang на своей продукции, сообщают «Известия».

Шанхайская компания зарегистрировала логотип в марте 2014 года. Он представляет собой стилизацию козлиной головы, напоминающую древнекитайский иероглиф.

В 2015 году сотрудники Hengyuanxiang обнаружили свой фирменных знак иных пропорций на футболках и обуви Puma из специальной коллекции, которую выпустили к году Козы по восточному календарю.

На заседании суда представители Puma заявили, что древний китайский иероглиф, послуживший основой логотипа Hengyuanxiang, не является интеллектуальной собственностью и может свободно использоваться.

Суд посчитал, что размещение логотипа в ограниченной серии Puma ввело потребителей в заблуждение. Многие могли подумать, что покупают продукцию Hengyuanxiang.

В ходе проверок выяснилось, что Puma заработала около 6 млн юаней. Суд обязал выплатить немецкую компанию половину от этой суммы шанхайской корпорации.