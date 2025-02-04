Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле 8 февраля в лесопарковой зоне на улице Горького пройдёт лыжный ретро-забег (6+). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Такой забег пройдёт в Сарапуле впервые. Он начнётся в субботу в 12:00. Лыжникам будет необходимо преодолеть дистанцию в один километр.

«Лыжный ретро-забег проводится с целью популяризации и развития лыжного спорта, проявления интереса к истории лыжных гонок в России и мире, создания «живого музея» действующих образцов снаряжения лыжников – гонщиков прошлых лет», – говорится на сайте забега.

Конкурсная комиссия выберет победителей в нескольких номинациях, среди которых: «Ретро-лыжник», «Самый быстрый ретро-лыжник», «Лыжи с чердака», «Прадедкины лыжи», «Я ещё при мишке бегал», «Форма нынче дорогая, раньше шили на века».

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на сайте.