Сборная Удмуртии по лыжным гонкам проводит вкатку в Ханты-Мансийске

Ханты-Мансийск. Основной состав сборной Удмуртии по лыжным гонкам проводит подготовку к новому сезону в Центре зимних видов спорта имени А. В. Филипенко в Ханты-Мансийске. Об этом сообщает Федерация лыжных гонок Удмуртии.

10 и 11 ноября команда примет участие в традиционных соревнованиях «Югория. Первый снег 2024» (18+), в программе которых пройдут спринтерские гонки классическим стилем и коньковые разделки. Старший тренер мужской и женской команд Павел Шкляев рассказал о прошедшем подготовительном периоде и основных планах перед вхождением в новый соревновательный сезон.

«Запланированный весной подготовительный период прошёл удовлетворительно. Основная часть тренировочных мероприятий проходила в СОЛК имени Г. А. Кулаковой, который хорошо подходит для подготовки. Там мы проводили июнь и июль. В августе выезжали в Архыз (Карачаево-Черкесия) на высотный сбор. Затем мы вновь продолжили подготовку дома, где также приняли участие в летнем чемпионате и первенстве Удмуртской Республики», — рассказал тренер.

Он отметил, что межсезонье прошло не гладко — Дарья Белослудцева и Анна Грекова переболели пневмонией, было долгое восстановление. Белослудцева заболела на сборе в Архызе. Сейчас уже чувствует себя хорошо, тренируется без каких-либо ограничений. Грекова заболела в первый день сентябрьского сбора в Ижевске и восстанавливается до сих пор. Было принято решение поберечь её и не брать в Ханты-Мансийск. На данный момент она проводит тренировки на лыжах в СОЛКе, где уложена двухкилометровая трасса.

«На вкатку в Ханты-Мансийск мы приезжаем второй год подряд. Перед планированием сбора нужна была гарантия того, чтобы лежал снег. Ханты-Мансийск — это как раз то место, где есть гарантия в этом. Во время нашего заезда была тёплая погода, из-за чего испытали небольшие проблемы на старте сбора: на одном из подъёмов растаял снег и был виден асфальт, а также не была нарезана классическая лыжня. Сейчас температура уже минус, выпало большое количество снега, и тренировки проходят без каких-либо проблем с отличным настроением. Планируем принять участие в соревнованиях "Югория. Первый снег 2024"», — подытожил Павел Шкляев.