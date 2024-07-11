Второй автопробег дворового хоккея стартовал в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Второй автопробег дворового хоккея (18+) стартовал в Удмуртии. Об этом в соцсетях рассказал его руководитель и вдохновитель Михаил Смагин.

Напомним, после прошлогоднего автопробега «Ижевск – Владивосток» организаторы замахнулись на менее масштабные размеры путешествия. https://susanin.news/udmurtia/sport/20240702-315882/ Рассчитан он на две недели, до 24 июля.

Первая остановка произошла 10 июля в селе Уром, что в Малопургинском районе Удмуртии. Автопробег начался на двух машинах.

«Это был прекрасный и большой день! Игроки подъезжали на матчи на самой крутющей экологичной технике, которую не встретишь и на улицах столичных городов. На хоккейной арене «Уром Хоккей Корка́» их встречали болельщики всех возрастов со всех уголков земель Сельсовета. В барах и уютных кафешках зоны отдыха арены подавали витаминный чай Bukе́t la Pakе́t с конфитюром Lesók de Klubnik, пирожное Shan'gí Bru Kartofán и изысканные корнишоны La Malasól в укропе и хреновом листе», — поделился этнографическими изюминками Михал Смагин.

В итоге в любительский хоккей сыграли четыре лучшие команды не только Сельсовета, но и всего Малопургинского района — «Первыши», «Спецы», «Серебро Урома» и молодая, но перспективная команда «Заряд». В бескомпромиссной и азартной борьбе победила, как и должно было произойти в Уроме (уром — друг, товарищ по-удмуртски), дружба.

11 июля представителей Ассоциации дворового хоккея ждёт Менделеевск.