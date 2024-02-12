В Ижевске на Орловском кольце прошла гонка в рамках этапа Кубка Удмуртии по зимнему мотокроссу

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл третий этап Кубка Удмуртии по зимнему мотокроссу. Местом проведения состязаний стала сделанная в прошлом году трасса «Орловское кольцо» в одноимённом микрорайоне города. Зрителем зрелищного заезда стал корреспондент «Сусанина».

В классе «Ветераны» первое место занял спортсмен из Добрянки Пермского края Александр Коковякин, на втором месте Вячеслав Васильев из Вятских Полян, на третьей строчке расположился Игорь Тарновский из Перми.

В классе «Открытый без шипов» победу одержал Дамир Веретенников из посёлка Кез, спортсмены из Ижевска Богдан Байкузин и Георгий Куклин завоевали второе и третье место соответственно.

Трасса «Орловское кольцо» создана руками и на средства энтузиастов в 2023 году. Спортсмены оценивают её как достаточно сложную, изобилующую поворотами и трамплинами.