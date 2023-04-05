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В Воткинском районе Удмуртии 22 июля пройдёт Тракторный биатлон

09:40, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Воткинском районе Удмуртии 22 июля пройдёт Тракторный биатлон
09:40, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Тракторный биатлон
Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии
152
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Мероприятие могут посетить более 3 тыс. зрителей.

Воткинск. Удмуртия. Тракторный биатлон-2023 в Удмуртии пройдёт в окрестностях деревни Болгуры в Воткинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза республики.

Соревнования пройдут 22 июля. Мужчины и женщины — водители малогабаритных тракторов —будут состязаться в преодолении пересечённой местности с элементами биатлона. Ожидается, что мероприятие посетят более 3 000 человек.

Отметим, что Тракторный биатлон вошёл в 200 лучших событийных мероприятий России, а также был признан лучшей федеральной практикой развития территорий, победив на премии RussianEventAwards.

В 2022 году победителем тракторного биатлона стал житель Кизнерского района Андрей Семакин. 

09:40, 05 апреля, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
152
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Тракторный биатлон