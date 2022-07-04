Победителем «Тракторного биатлона» стал житель Кизнерского района

Воткинск. Удмуртия. Житель Кизнерского района выиграл главный приз на «Тракторном биатлоне». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Состязания на тракторах прошли в Воткинском районе. На мероприятие приехали участники из Беларуси, Татарстана, Башкортостана, Пермского и Краснодарского краев, Кировской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей и из Удмуртии.

Всего в гонках сразились 53 участника, в том числе 5 женщин. Все они на тракторах проехали трассу, прошли огневые рубежи и поучаствовали в отдельных этапах. Баллы начислялись за скорость, технику управления транспортом, аккуратность вождения и меткость. За нарушения гонщики получали дополнительные штрафные секунды.

Абсолютным чемпионом «Тракторного биатлона» в 2022 году стал житель Кизнерского района Андрей Семакин.

В тройку призеров среди мужчин вошли: житель Малопургинского района Вячеслав Егоров, занявший 1 место, серебро завоевал Алексей Леонтьев из Граховского района, и третье место досталось Константину Беляеву из Сарапульского района.

Призерами среди женщин стали: жительница Можги Софья Шушкова, взявшая золото, на втором месте оказалась жительница Кизнерского районе Елена Шерстобитова, бронзу получила Марина Панькова из Воткинского района.