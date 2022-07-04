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Победителем «Тракторного биатлона» стал житель Кизнерского района

08:30, 04 июля, 2022
Екатерина Сентемова
Победителем «Тракторного биатлона» стал житель Кизнерского района
08:30, 04 июля, 2022
Екатерина Сентемова
603
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт\n#фестивали
Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики
603
0

В соревновании участвовали 53 гонщика, в том числе 5 девушек.

Воткинск. Удмуртия. Житель Кизнерского района выиграл главный приз на «Тракторном биатлоне». Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртской Республики в соцсети «ВКонтакте».

Состязания на тракторах прошли в Воткинском районе. На мероприятие приехали участники из Беларуси, Татарстана, Башкортостана, Пермского и Краснодарского краев, Кировской, Саратовской, Самарской, Ростовской областей и из Удмуртии.

Всего в гонках сразились 53 участника, в том числе 5 женщин. Все они на тракторах проехали трассу, прошли огневые рубежи и поучаствовали в отдельных этапах. Баллы начислялись за скорость, технику управления транспортом, аккуратность вождения и меткость. За нарушения гонщики получали дополнительные штрафные секунды.

Абсолютным чемпионом «Тракторного биатлона» в 2022 году стал житель Кизнерского района Андрей Семакин. 

В тройку призеров среди мужчин вошли: житель Малопургинского района Вячеслав Егоров, занявший 1 место, серебро завоевал Алексей Леонтьев из Граховского района, и третье место досталось Константину Беляеву из Сарапульского района. 

Призерами среди женщин стали: жительница Можги Софья Шушкова, взявшая золото, на втором месте оказалась жительница Кизнерского районе Елена Шерстобитова, бронзу получила Марина Панькова из Воткинского района.

08:30, 04 июля, 2022
Екатерина Сентемова
603
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#соревнования\n#спорт\n#фестивали