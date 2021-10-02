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В Удмуртии впервые прошёл Чемпионат по танцам на колясках

12:34, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
В Удмуртии впервые прошёл Чемпионат по танцам на колясках
12:34, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
1104
0
#танцы\n#спорт\n#Удмуртия\n#Ижевск
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Такой вид спорта появился в республике в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые прошёл Чемпионат по танцам на колясках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики. 

В Ижевске на базе спорткомплекса «Арена» прошёл Чемпионат Удмуртии по танцам на колясках, на котором состязались как профессионалы, так и начинающие. 

Соревновались они в дисциплинах: общая, произвольная и европейская программы. Участники смогли станцевать вальс, танго и другие виды ритмичного искусства. 

В европейской программе первое место заняли Павел Карпов и Наталья Стерхова, они же взяли лидерство в комби (произвольная программа). В общей и произвольной программах среди мужчин лучший результат показал Даниил Созонов, среди женщин — Наталья Стерхова. 

В республиканском Минспорта отметили, что каждый участник, выступающий на этом чемпионате, уже является победителем, ведь состоялся этот турнир благодаря мотивации и силе духа людей с ограниченными возможностями. 

Танцы на колясках появились в Удмуртии в 2019 году и уже сейчас на уровне страны показывают высокие результаты.

В рамках чемпионата с 1 по 3 октября в Ижевске пройдут мастер-классы, проводить которые будут профессиональные спортсмены. Новичков научат основным движениям, в том числе взаимодействию с коляской. Профессионалы смогут изучить исполнение технических элементов в парах.

12:34, 02 октября, 2021
Андрей Бирюков
1104
0
#танцы\n#спорт\n#Удмуртия\n#Ижевск
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