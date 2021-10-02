Такой вид спорта появился в республике в 2019 году.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии впервые прошёл Чемпионат по танцам на колясках. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В Ижевске на базе спорткомплекса «Арена» прошёл Чемпионат Удмуртии по танцам на колясках, на котором состязались как профессионалы, так и начинающие.

Соревновались они в дисциплинах: общая, произвольная и европейская программы. Участники смогли станцевать вальс, танго и другие виды ритмичного искусства.

В европейской программе первое место заняли Павел Карпов и Наталья Стерхова, они же взяли лидерство в комби (произвольная программа). В общей и произвольной программах среди мужчин лучший результат показал Даниил Созонов, среди женщин — Наталья Стерхова.

В республиканском Минспорта отметили, что каждый участник, выступающий на этом чемпионате, уже является победителем, ведь состоялся этот турнир благодаря мотивации и силе духа людей с ограниченными возможностями.

Танцы на колясках появились в Удмуртии в 2019 году и уже сейчас на уровне страны показывают высокие результаты.

В рамках чемпионата с 1 по 3 октября в Ижевске пройдут мастер-классы, проводить которые будут профессиональные спортсмены. Новичков научат основным движениям, в том числе взаимодействию с коляской. Профессионалы смогут изучить исполнение технических элементов в парах.