Болельщик заплатит штраф за оскорбление футбольной команды «Зенит-Ижевск»

После матча мужчина проник на поле.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске болельщику назначили штраф за нарушение правил поведения зрителей во время спортивного соревнования. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда Ижевска.

В рамках Первенства России по футболу среди команд клубов Футбольной национальной лиги 2 дивизиона 29 августа 2021 года в столице Удмуртии прошел матч между командой «Зенит-Ижевск» и пермским «Амкаром». После завершения игры 38-летний житель Перми проник на поле стадиона «Купол» и начал оскорблять футболистов из Ижевска.

По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.31 КоАП России («Нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований»). Мужчине назначили штраф на сумму 3 тыс. рублей.

Напомним, что игра закончилась поражением зенитовцев со счётом 0:1.