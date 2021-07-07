Четверо уроженцев Удмуртии выступят на Олимпийских играх в Токио

Ещё один спортсмен из Дагестана представит Удмуртию в параллельном зачёте.

Ижевск. Удмуртия. Четверо уроженцев Удмуртии представят Россию на Олимпийских играх в Токио. Список участников опубликован на сайте Олимпийского комитета России.

В боксе нашу страну представит мастер спорта международного класса уроженец Дагестана Альберт Батыргазиев.

В велоспорте на горном велосипеде — мастер спорта и уроженец Ижевска Антон Синцов. В пулевой стрельбе — заслуженный мастер спорта и уроженка удмуртской столицы Юлия Каримова. В спортивной гимнастике — заслуженный мастер спорта и уроженец Воткинска Давид Белявский.

Кроме того, в играх примет участие мастер спорта и уроженка Можги Эльвира Хасанова, однако выступать она будет от Республики Мордовия.

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Против проведения соревнований выступали спонсоры мероприятия и медики. Причина – продолжающаяся эпидемия коронавируса в стране.

Если ничего не поменяется, открытие игр состоится 23 июля, а завершение – 8 августа. С 24 августа по 5 сентября пройдёт Паралимпиада.