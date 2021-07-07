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Четверо уроженцев Удмуртии выступят на Олимпийских играх в Токио

14:10, 07 июля, 2021
Андрей Бирюков
Четверо уроженцев Удмуртии выступят на Олимпийских играх в Токио
14:10, 07 июля, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#спорт\n#Олимпийские игры
Фото: instagram.com/egopromotion
351
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Ещё один спортсмен из Дагестана представит Удмуртию в параллельном зачёте.

Ижевск. Удмуртия. Четверо уроженцев Удмуртии представят Россию на Олимпийских играх в Токио. Список участников опубликован на сайте Олимпийского комитета России. 

В боксе нашу страну представит мастер спорта международного класса уроженец Дагестана Альберт Батыргазиев. 

В велоспорте на горном велосипеде — мастер спорта и уроженец Ижевска Антон Синцов. В пулевой стрельбе — заслуженный мастер спорта и уроженка удмуртской столицы Юлия Каримова. В спортивной гимнастике — заслуженный мастер спорта и уроженец Воткинска Давид Белявский. 

Кроме того, в играх примет участие мастер спорта и уроженка Можги Эльвира Хасанова, однако выступать она будет от Республики Мордовия. 

Напомним, что Олимпийские игры в Токио должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса их перенесли на 2021 год. Против проведения соревнований выступали спонсоры мероприятия и медики. Причина – продолжающаяся эпидемия коронавируса в стране.

Если ничего не поменяется, открытие игр состоится 23 июля, а завершение – 8 августа. С 24 августа по 5 сентября пройдёт Паралимпиада.

14:10, 07 июля, 2021
Андрей Бирюков
351
0
#Удмуртия\n#спорт\n#Олимпийские игры