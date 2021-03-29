Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева вошла в состав сборной России на командный турнир в Японии

Ранее на Чемпионате мира она взяла серебро.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева вошла в состав сборной России на командный турнир World Team Trophy. Он пройдёт в Японии 15-18 апреля. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Женскую группу сборной представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

В состав мужской вошли Михаил Коляда и Евгений Семененко.

В парных катаниях примут участие Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Отмечается, что состав сборной сформирован по результатам чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, где 25 марта спортсменка из Удмуртии взяла серебро.