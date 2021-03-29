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Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева вошла в состав сборной России на командный турнир в Японии

17:14, 29 марта, 2021
Андрей Бирюков
Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева вошла в состав сборной России на командный турнир в Японии
17:14, 29 марта, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#спорт\n#фигурное катание\n#Елизавета Туктамышева
Фото: Елизавета Туктамышева / ВКонтакте
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Ранее на Чемпионате мира она взяла серебро.

Ижевск. Удмуртия. Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева вошла в состав сборной России на командный турнир World Team Trophy. Он пройдёт в Японии 15-18 апреля. Об этом сообщает Федерация фигурного катания на коньках России. 

Женскую группу сборной представят Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

В состав мужской вошли Михаил Коляда и Евгений Семененко. 

В парных катаниях примут участие Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах — Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Отмечается, что состав сборной сформирован по результатам чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, где 25 марта спортсменка из Удмуртии взяла серебро.

17:14, 29 марта, 2021
Андрей Бирюков
418
0
#Удмуртия\n#спорт\n#фигурное катание\n#Елизавета Туктамышева