Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева победила в смешанной эстафете на Кубке мира

На соревнованиях в Оберхофе сборная России поднялась на пьедестал впервые.



Можга. Удмуртия. Можгинская биатлонистка Ульяна Кайшева в составе российской сборной стала победительницей на этапе Кубка мира. 10 января в немецком Оберхофе четверка в составе Кайшева, Миронова, Логинов и Латыпов пришла первой в смешанной эстафете, пишет «Российская газета».

Команде впервые удалось прервать серию из более чем 40 гонок без медалей, отмечает издание.

Ульяне Кайшевой доверили первый этап. Спортсменка из Удмуртии прошла его с незначительным отставанием от лидеров. Светлана Миронова завершила свою дистанцию на первом месте. Третьим бежал Александр Логинов. Он допустил ряд ошибок на огневых рубежах, но аналогичная ситуация сложилась у соперников. Это позволило россиянину финишировать первым. Последний этап завершился победой Эдуарда Латыпова. Он также допускал промахи в стрельбе, но в итоге смог опередить всех конкурентов в скорости.

Добавим, Александр Логинов перед стартом получил печальное известие из дома – умер его отец. Кроме того, команда вышла на гонку без поддержки заболевшего коронавирусом главного тренера Валерия Польховского. Все это не помешало россиянам добиться победы.