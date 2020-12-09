При поддержке «Ростелекома» в Удмуртии прошел турнир Kalashnikov Sport Cup

Видео: как оценил удмуртских киберспортсменов эксперт из Москвы.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии «Ростелеком» выступил техническим партнёром киберспортивного турнира Kalashnikov Sport Cup, который состоялся в Ижевске в 4-6 декабря. Компания подключила на площадках мероприятия интернет на скорости 800 Мбит/с. Доступ в сеть позволил организаторам вести прямую трансляцию турниров в социальных сетях.

Отметим, что всего в отборочном туре Kalashnikov Sport Cup приняли участие более 60 команд со всей страны. На основном этапе состязались 16 коллективов из Ижевска, Москвы, Севастополя, Пензы, Казани, Волгограда, Самары, Уфы, Иркутска и Симферополя. Спортсмены соревновались в дисциплине Counter-Strike.

«В Удмуртской Республике в прошлом году открылась первая в регионе кибершкола, в которой тренируются и начинающие, и опытные спортсмены. Регулярно проводятся киберспортивные мероприятия, в которых участвуют команды из разных городов России. Все турниры проходят при технической поддержке “Ростелекома”», — сказал президент Федерации киберспорта Москвы Александр Горбаченко.

«Успех киберспортивных состязаний зависит от надежности соединения и скорости передачи данных. Мы всегда идем навстречу организаторам кибертурниров и можем за несколько часов подключить гигабитный интернет», — отметил директор филиала в Удмуртской Республике ПАО «Ростелеком» Сергей Тульчинский.

Также отметим, что более 14 тыс. зрителей посмотрели соревнования Kalashnikov Sport Cup в социальных сетях и на стриминговых платформах. Организаторами мероприятия выступили АНО «Калашников спорт», Федерация киберспорта Удмуртии и региональное министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике.