Ход строительства 50-метрового бассейна показали в Ижевске

Объект планируют сдать к сентябрю 2021 года.

Ижевск. Удмуртия. До 70 человек ежедневно трудятся на строительстве 50-метрового бассейна в Ижевске. Как сообщает ИА «Удмуртия» , комплекс планируют сдать к сентябрю 2021 года. По словам министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Александра Варшавского, готовность объекта составляет 38%.

Уже залиты две чащи малого и большого бассейнов. Глубина первого составит от 1 до 1,25 м, второго – от 2 до 2,75 м. В здании уже провели электрику, вентиляцию, выполнили предчистовую отделку. В середине декабря начнется установка окон, до конца месяца планируется подключить отопление.

Плавательный бассейн будет доступен для всех желающих. Но конкретное время будет зарезервировано за школой олимпийского резерва. Для профессиональных спортсменов комплекс станет главной базой. «Еще в здании оборудуют зал сухого плавания, тренажерный зал, зал групповых занятий, кафе здорового питания, две сауны, магазин спортивных товаров и детскую комнату», - сообщил Александр Варшавский.