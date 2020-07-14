Егорка с Красной Горки и другие: жители Удмуртии могут выбрать имя талисману сельских спортивных игр

Проголосовать можно за один из 6 вариантов.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии предложили выбрать имя талисману сельских спортивных игр 2020 года. Опрос опубликован на странице мероприятия «Вконтакте».

«Мы выбрали самые популярные предложения (набравшие большее количество лайков) и предлагаем вам отдать свой голос за самое классное имя!», отметили в сообщении.

Так, символу игр — Лосенку — можно выбрать одно из 6 имен:

— лосенок Витя (от имени Виктор — «Победитель»);

— Красногорик;

— лосенок Гоша;

— Егорка с Красной Горки;

— Святогор;

— Вормон (от удмуртского — «Победа»).

Напомним, что летние сельские спортивные игры пройдут с 12 по 16 августа в селе Красногорское. В этом году мероприятие посвятят 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В играх примут участие спортсмены из 25 районов Удмуртии.