Спортсмен из Удмуртии отправится на Первенство мира по самбо в составе сборной России

Самбист из Сарапула завоевал «золото» на первенстве страны.

Сарапул. Удмуртия. Сарапульский боец Роман Желтов занял первое место на Первенстве России по самбо среди юношей и девушек 17-18 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Соревнования проходили с 24 по 27 января в Екатеринбурге. 600 самбистов из 20 регионов страны разыграли 20 комплектов наград. Среди них был сарапульский единоборец Роман Желтов, воспитанник заслуженного тренера Удмуртии Андрея Бабкина.

Спортсмен показал превосходное владение боевым искусством и занял первое место. Это обеспечило ему участие в Первенстве мира по самбо в составе сборной России.

Роман Желтов занимается боевым искусством с 8 лет. Уже в 15 лет стал кандидатом в мастера спорта. В его копилке уже есть бронзовая медаль Чемпионата мира по самбо-2018, который проходил в Сербии, а также множество наград за межрегиональные и республиканские соревнования.