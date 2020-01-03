Жители Удмуртии могут поучаствовать в Рождественской лыжной гонке

Это первый лыжный старт Кубка имени Галины Кулаковой.

Ижевск. Удмуртия. На лыжном комплексе имени Галины Кулаковой в Ижевске 4 января пройдет Рождественская гонка. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Мужчинам предлагают пробежать 10 км, женщинам – 7,5 км. Всех спортсменов-любителей ждут стартовые пакеты, фотосессия с амбассадором гонки Максимом Вылегжаниным, подарки, бесплатные зоны питания.

В 15:00 начнется выдача стартовых комплектов;

В 17:00 – старт забега свободным стилем для женщин;

В 17:30 – стартуют мужчины.

Регистрация для участия в гонке открыта на сайте «Калашников Спорт» до 22:00 пятницы, 3 января.

Отметим, Кубок по лыжным гонкам имени Галины Кулаковой состоит из пяти лыжных стартов: Рождественская лыжная гонка (4 января), студенческая лыжная гонка (25 января), лыжная гонка всех влюбленных (15 февраля), весенняя лыжная гонка «Кечсин» (Шаркан, 8 марта), III Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой (Ижевск, 21 января).