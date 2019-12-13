Антидопинговая комиссия дисквалифицировала спортсменку из Удмуртии на четыре года

Результаты спортсменки аннулированы с мая 2019 года.





Ижевск. Удмуртия. Спортсменку из Удмуртии Наталью Садилову дисквалифицировали на 4 года из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Наталья Садилова выступает в дисциплине trail running — бег по природному рельефу. Её признали виновной в нарушении Общероссийских антидопинговых правил по пункту 2.2 «Использование или попытка использования запрещённой в спорте субстанции», в данном случае мельдония и пункту 2.3. «уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб».

Садилову дисквалифицировали на 4 года с 27 июня 2019 года. Также аннулированию подлежат результаты спортсменки, показанные с 12 мая 2019 года.