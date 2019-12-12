Матч закончился со счётом 103:84.

Ижевск. Удмуртия. Ижевские баскетболисты «Купол-Родников» проиграли на выезде в Новосибирске. Как сообщила пресс-служба клуба, игра прошла в среду, 11 декабря.

Первая четверть матча завершилась со счётом 25:33 в пользу гостей, команды «Купол-Родники». Но после этого инициатива перешла к хозяевам паркета. Вторая четверть завершилась с большим отрывом в пользу БК «Новосибирск» — 31:15. Третья и четвёртая четверти — с меньшим разрывом, но всё равно в пользу «Новосибирска»: 23:13 и 24:23.

В итоге «Новосибирск» одержал победу со счётом 103:84, занимая 15 строчку в турнирной таблице. «Купол-Родники» занимают 5 строчку.