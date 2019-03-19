Удмуртия вошла в пятерку лидеров первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях

На лыжне встретились спортсмены из 22 регионов страны.









Йошкар-Ола. Марий-Эл. Команда из Удмуртии вошла в пятерку лидеров первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Об этом сообщает аппарат ГФИ по республике.

Соревнования проходили с 13 по 18 марта в Йошкар-Оле. На лыжне встретились 300 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 22 регионов России.

Результаты прошедших сорвенований учтут при подведении общих итогов лагеря ПФО «Туриада-2019». Проект реализуется под патронажем полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.