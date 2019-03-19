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Удмуртия вошла в пятерку лидеров первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях

16:55, 19 марта, 2019
16:55, 19 марта, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#полпред
Фото: аппарат ГФИ по Удмуртии
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На лыжне встретились спортсмены из 22 регионов страны.



Йошкар-Ола. Марий-Эл. Команда из Удмуртии вошла в пятерку лидеров первенства России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. Об этом сообщает аппарат ГФИ по республике.

Соревнования проходили с 13 по 18 марта в Йошкар-Оле. На лыжне встретились 300 спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 22 регионов России.

Результаты прошедших сорвенований учтут при подведении общих итогов лагеря ПФО «Туриада-2019». Проект реализуется под патронажем полпреда президента в ПФО Игоря Комарова.

16:55, 19 марта, 2019
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#лыжи\n#полпред

 

 

 


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