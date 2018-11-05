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Флаг молодёжного Чемпионата Европы по дзюдо передали Удмуртии

10:25, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
10:25, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#спорт\n#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#министерство по физической культуре
Фото: Федерация дзюдо России
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Его приняла в венгерском Дьёре министр спорта республики Наталья Гольцова.

Ижевск. Удмуртия. Флаг молодёжного Чемпионата Европы по дзюдо передан Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отметим, что со 2 по 4 ноября в Венгрии в городе Дьёр состоялся Чемпионат Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, где принимали участие около трех сотен спортсменов из 37 стран Старого света. Российскую сборную представляли 17 спортсменов.

На соревнованиях присутствовала министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Наталья Гольцова. Напомним, следующий Чемпионат Европы по дзюдо состоится в Ижевске.

«Состоялась рабочая встреча с Президентом Европейского союза дзюдо Сергеем Соловейчиком, где обсудили вопросы проведения молодежного чемпионата Европы в Ижевске и дальнейшее сотрудничество в развитии дзюдо в Удмуртии. Также прошли встречи по сотрудничеству с руководителями федераций дзюдо Венгрии, Белоруссии и России», - рассказала Наталья Гольцова.

В завершение соревнований состоялась церемония передачи флага Европейской ассоциации дзюдо представителю страны, проводящему следующий17-йЧемпионат Европы по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Флаг соревнований приняла Наталья Гольцова.

Соревнования пройдет в Ижевске в КК «Олимпиец» с 1 по 3 ноября 2019 года. Ожидается участие спортсменов более чем из 30 европейских стран.

10:25, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
308
0
#спорт\n#Ижевск\n#молодежь\n#Удмуртия\n#министерство по физической культуре

 

 

 


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