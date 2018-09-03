LIVE: предсезонная пресс-конференция хоккейного клуба «Ижсталь»

Информагентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит предсезонная открытая пресс-конференция хоккейного клуба «Ижсталь». В ней принимают участие руководство и тренерский штаб команды, а также министр спорта Удмуртии Наталья Гольцова.