LIVE: предсезонная пресс-конференция хоккейного клуба «Ижсталь»

Информагентство «Сусанин» ведет прямую трансляцию с мероприятия.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проходит предсезонная открытая пресс-конференция хоккейного клуба «Ижсталь». В ней принимают участие руководство и тренерский штаб команды, а также министр спорта Удмуртии Наталья Гольцова.
Предсезонная пресс-конференция хоккейного клуба "Ижсталь"
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Предсезонная пресс-конференция хоккейного клуба "Ижсталь"
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