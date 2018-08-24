Финал III Международного фестиваля скандинавской ходьбы в Ижевске: программа мероприятий

Участие в соревнованиях бесплатное.

Ижевск. Удмуртия. Финал III Международного фестиваля скандинавской ходьбы пройдёт в Ижевске. Как сообщают организаторы, более двух тысяч спортсменов и любителей этого вида спорта разных возрастов соберутся в субботу, 25 августа, в фан-зоне парка имени Кирова.

Кроме городов и районов Удмуртии ожидаются участники из Москвы, Йошкар-Олы, Самары, Перми, Нефтекамска, Череповца, Вятских Полян, Кирова и Республики Беларусь.

Своё участие в масс-старте подтвердили министр спорта и молодёжной политики Наталья Гольцова, главврачи Удмуртии во главе с первым заместителем министра здравоохранения республики Георгием Щербаком, а также зампредседатель Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова.



В течение соревнований будет организована бесплатная аренда специализированного оборудования (залоговая стоимость 1000 рублей или любой документ, кроме паспорта).



Отметим, что участие в соревнованиях бесплатное, но необходимо оплатить страховой взнос 25 рублей.

Программа фестиваля:

09:00 – 10:50 Регистрация участников



10:00 – 10:50 Соревнования на технику «NordicProCup»

10:00 – 10:50 Мастер-класс по скандинавской ходьбе

10:00 – 13:30 Мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге, фитнесу, зумбе и консультации по здоровью

10:00 – 15:00 Детская анимация, выступление народных коллективов из Удмуртии, торговые точки, полевая кухня

10:00 – 15:00 Площадка сдачи норм ГТО

11:00 Торжественное открытие соревнований

11:30 Старты мужчины/женщины в полумарафоне

11:35 Масс-старт для всех желающих на 1 км и старт для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные Духом»

12:05 Старты мужчины/женщины на 10 км

12:15 Старты мужчины/женщины на 5 км

12:25 Сдача норм ГТО для мужчин/женщин на 3 км

12:30 Семейная эстафета

14:30 Начало церемонии награждения

15:00 Лотерея для участников фестиваля

Регистрация на финал по ссылке udmnordicfest.ru/index.php/reg

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