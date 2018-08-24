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Финал III Международного фестиваля скандинавской ходьбы в Ижевске: программа мероприятий

16:00, 24 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
16:00, 24 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#спортивная ходьба
Фото: vk.com/udmnordicfest
57
0

Участие в соревнованиях бесплатное.

Ижевск. Удмуртия. Финал III Международного фестиваля скандинавской ходьбы пройдёт в Ижевске. Как сообщают организаторы, более двух тысяч спортсменов и любителей этого вида спорта разных возрастов соберутся в субботу, 25 августа, в фан-зоне парка имени Кирова. 

Кроме городов и районов Удмуртии ожидаются участники из Москвы, Йошкар-Олы, Самары, Перми, Нефтекамска, Череповца, Вятских Полян, Кирова и Республики Беларусь.  

Своё участие в масс-старте подтвердили министр спорта и молодёжной политики Наталья Гольцова, главврачи Удмуртии во главе с первым заместителем министра здравоохранения республики Георгием Щербаком, а также зампредседатель Госсовета Удмуртии Надежда Михайлова.  

В течение соревнований будет организована бесплатная аренда специализированного оборудования (залоговая стоимость 1000 рублей или любой документ, кроме паспорта). 

Отметим, что участие в соревнованиях бесплатное, но необходимо оплатить страховой взнос 25 рублей.  

Программа фестиваля: 

09:00 – 10:50  Регистрация участников
 
10:00 – 10:50  Соревнования на технику «NordicProCup» 

10:00 – 10:50 Мастер-класс по скандинавской ходьбе 

10:00 – 13:30  Мастер-классы по скандинавской ходьбе, йоге, фитнесу, зумбе и консультации по здоровью

10:00 – 15:00 Детская анимация, выступление народных коллективов из Удмуртии, торговые точки, полевая кухня

10:00 – 15:00 Площадка сдачи норм ГТО

11:00  Торжественное открытие соревнований

11:30  Старты мужчины/женщины в полумарафоне

11:35  Масс-старт для всех желающих на 1 км и старт для людей с ограниченными возможностями здоровья «Сильные Духом»

12:05  Старты  мужчины/женщины  на 10 км 

12:15  Старты мужчины/женщины  на  5 км 

12:25  Сдача норм ГТО для мужчин/женщин  на 3 км 

12:30  Семейная эстафета 

14:30 Начало церемонии награждения

15:00 Лотерея для участников фестиваля   

Регистрация на финал по ссылке udmnordicfest.ru/index.php/reg 

Подробности «ВКонтакте» и на «Фейсбук»

Справки по тел: 8 912 873 85 28  

16:00, 24 августа, 2018
Дмитрий Стрелков
57
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#спортивная ходьба

 

 

 


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