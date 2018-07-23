Вход на матчи ижевского «Зенита» станет платным

Первая домашняя игра сезона состоится 26 июля на стадионе «Купол».
Ижевск. Удмуртия. Вход на матчи футбольного клуба «Зенит-Ижевск» станет платным. Об этом сообщает официальная группа команды Вконтакте.
Первая домашняя игра сезона состоится 26 июля на стадионе «Купол». Коллектив встретится с «Ностой».
Цена билета будет варьироваться в зависимости от возраста.
- Дети до 7 лет без оплаты
- до 18 лет - 50р
- старше 18 - 100р.
«Детские коллективные группы без оплаты, однако надо заранее подать заявку администрации клуба по любым каналам», - говорится в сообщении.