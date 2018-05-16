Пловец из Удмуртии взял «золото» на чемпионате России

Павел Куклин первым преодолел стометровую дистанцию.

Ижевск. Удмуртия. Параспортсмен из Удмуртской Республики Павел Куклин одержал победу в классе S-7 в плавании на спине на дистанции 100 метров. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, соревнование прошло в городе Руза Московской области.

Чемпионат России по плаванию между людьми с поражением опорно-двигательного аппарата стартовал 10 мая и продлится до 17 числа.

Отмечается, что в соревнованиях принимает участие более 200 спортсменов из 41 субъекта Российской Федерации. Пловцы разыгрывают между собой 132 комплекта медалей.