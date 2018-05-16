play
pause
  • $ 61.92 ↑
  • € 73.86 ↓
Жителей Пугачево не эвакуируют из-за одиночных взрывов снарядов

Пловец из Удмуртии взял «золото» на чемпионате России

11:30, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
11:30, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
295
0
#спорт\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#соревнования\n#победители\n#плавание
Фото: tltolimp.ru
295
0

Павел Куклин первым преодолел стометровую дистанцию.

Ижевск. Удмуртия. Параспортсмен из Удмуртской Республики Павел Куклин одержал победу в классе S-7 в плавании на спине на дистанции 100 метров. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртии, соревнование прошло в городе Руза Московской области.

Чемпионат России по плаванию между людьми с поражением опорно-двигательного аппарата стартовал 10 мая и продлится до 17 числа.

Отмечается, что в соревнованиях принимает участие более 200 спортсменов из 41 субъекта Российской Федерации. Пловцы разыгрывают между собой 132 комплекта медалей.

11:30, 16 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
295
0
#спорт\n#Ижевск\n#инвалиды\n#Удмуртия\n#соревнования\n#победители\n#плавание

Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Экс-глава Ижевска Юрий Тюрин: поступило предложение о работе в другом городе

13:30, 10 мая, 2018
11755

МЧС Удмуртии: в районе поселка Пугачево горит сухая трава

9245
15:15

В Удмуртии утвердили категории получателей льготной ипотеки

7237
16:00, 11 мая, 2018

Момент расставания: Александр Городилов прокомментировал свой уход из «Ижавиа»

5978
16:57, 11 мая, 2018

Глава Удмуртии Александр Бречалов отчитался о своих доходах

5420
15:55, 14 мая, 2018

«Ашан» отказался от имиджа продавца только дешевых товаров

18:57, 10 мая, 2018
3842

Движение автомобилей через Крымский мост откроется 16 мая

3181
18:48, 14 мая, 2018

В Пенсионном фонде назвали возраст самой пожилой россиянки

2683
11:54, 12 мая, 2018

Террористы готовили взрыв на акции «Бессмертный полк» в Москве

2516
15:59, 11 мая, 2018

Стали известны самые популярные иномарки с пробегом в России

2507
12:35, 13 мая, 2018

В Польше 24 тонны горячего шоколада затопили автотрассу

18:15, 09 мая, 2018
2535

Госдеп раскритиковал открытие Крымского моста

2418
11:50

Американские ученые заявили о создании лекарства от алкоголизма

2372
19:20, 10 мая, 2018

Три человека пострадали в результате взрыва на металлургическом заводе в Бельгии

2191
14:15, 09 мая, 2018

Во Франции попал в больницу Шарль Азнавур

2158
17:41, 12 мая, 2018

Мультимедиа

Удмуртия в минуту: Погибшая при пожаре и доходы правительства

15 мая, 2018

Удмуртия в минуту: доходы Бречалова и погода в республике

14 мая, 2018

Удмуртия в минуту: главные новости недели

11 мая, 2018