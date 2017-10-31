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      МОК озвучит решение по делу Вылегжанина из Удмуртии и других российских лыжников на следующей неделе

      16:30, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      16:30, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      197
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#допинг
      Фото: getbg.net
      197
      0

      Об этом стало известно в понедельник, 30 октября, после очередного заседания комиссии, которое прошло в Лозанне.

      Ижевск. Удмуртия. Комиссия Международного олимпийского комитета озвучит решение по делу Вылегжанина из Удмуртии и других российских лыжников в конце следующей недели. Как сообщает официальный сайт спортивной федерации, об этом стало известно в понедельник, 30 октября, после очередного заседания комиссии, которое прошло в Лозанне.

      «Сказать, что мы вышли в прекрасном настроении, не могу, потому что двоякая ситуация. Сильный напор был со стороны наших оппонентов, что у нас систематический допинг в легкой атлетике, это все разоблачилось и так далее. Адвокаты подталкивали, что надо обсуждать конкретных спортсменов и конкретные проблемы. Надеюсь, Освальд (швейцарский юрист, ведущий МОК по допинговым обвинениям против России) это услышал, потому что в конце он сказал, что надо еще время, чтобы разобраться в ситуации. Короткое резюмирующее решение будет вынесено до конца следующей недели», - рассказала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

      Напомним, что в причастности к манипуляциям с допинг-пробами в Сочи-2014 кроме лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина подозреваются и другие российские спортсмены: Александр Легков, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова.

      Комментируя результаты заседания Р-Спорт, Вяльбе также сообщила, что сторона обвинения просила дисквалифицировать всю команду и аннулировать результаты Сочи.

      «…и нельзя допускать (лыжников РФ) до следующих Олимпийских игр. Тем не менее, он сказал, что решение должен принимать МОК, а все это - его пожелания. Мы готовы подождать еще неделю или даже две», - сказала Елена Вяльбе.

      Президент федерации также отметила, что «самая большая проблема в этом плане у Александра Легкова». Помимо этого, в выходные пришли результаты по соли из пробы «Б» Юлии Ивановой.

      «В её анализах, возможно, есть превышение по данному компоненту», - уточнила Вяльбе.

      Ранее спортсмен из Удмуртии Максим Вылегжанин прокомментировал решение о своем временном отстранении от международных стартов. Это произошло после доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. Такое решение было озвучено 23 декабря.

      16:30, 31 октября, 2017
      Георгий Поветкин
      197
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#Максим Вылегжанин\n#Удмуртия\n#лыжный спорт\n#допинг

       

       

       

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