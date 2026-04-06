Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Хоккеисты Госсовета Удмуртии одержали победу над сборной Ижевска в финале Кубка регионального парламента

09:50, 06 апреля, 2026
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт Кубок Госсовета Удмуртии
Источник фото: Госсовет Удмуртии
Сборной Ижевска не удалось во второй раз подряд завоевать Кубок.

Ижевск. Удмуртия. В ледовом дворце «Молодёжный» прошли финальные игры второго Республиканского хоккейного турнира на Кубок Госсовета Удмуртии (18+). Шесть сборных команд – депутаты, сотрудники администраций и руководители предприятий – разыграли призовые места. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

За 5–6 места встретились команды «Кужым» и «Северный Атом». Последний одержал победу со счётом 3:2. Бронзу разыграли «Союз» и «Юг Удмуртии». Со счётом 3:0 третье место завоевал «Союз». В финале команда Госсовета обыграла сборную Ижевска, чемпиона прошлого года, со счётом 2:1.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

