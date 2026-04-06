Ижевск. Удмуртия. В ледовом дворце «Молодёжный» прошли финальные игры второго Республиканского хоккейного турнира на Кубок Госсовета Удмуртии (18+). Шесть сборных команд – депутаты, сотрудники администраций и руководители предприятий – разыграли призовые места. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

За 5–6 места встретились команды «Кужым» и «Северный Атом». Последний одержал победу со счётом 3:2. Бронзу разыграли «Союз» и «Юг Удмуртии». Со счётом 3:0 третье место завоевал «Союз». В финале команда Госсовета обыграла сборную Ижевска, чемпиона прошлого года, со счётом 2:1.