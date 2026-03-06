Сарапул. Удмуртия. Сарапульский городской суд вынес приговор 49-летнему ижевчанину, признанному виновным в распространении порнографии среди несовершеннолетних (п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе судов Удмуртии.

Установлено, что в сентябре 2025 года мужчина в мессенджере Telegram (Телеграм) отправил 16-летней жительнице Сарапула фотографию со своим обнаженным половым органом, достоверно зная о возрасте потерпевшей. Девушке в дальнейшем была оказана психологическая помощь.

Суд учел полное признание вины и состояние здоровья подсудимого, назначив ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Мобильный телефон осужденного конфискован в доход государства. Также суд взыскал с него 80 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшей.