В Ижевске откроют отреставрированную скульптуру «Белые мишки»

10:20, 17 октября, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
#Ижевск\n#Удмуртия\n#реставрация "Белых медведей"
Источник фото: Том Сойер Фест - Ижевск
В рамках мероприятия пройдут экскурсия, мастер-классы и выступление музыкантов.

Ижевск. Удмуртия. В субботу, 18 октября, в Ижевске состоится День двора (0+), организованный проектом «Том Сойер Фест». Главным событием станет торжественное открытие скульптуры медведей, восстановленной силами волонтеров.

Мероприятие пройдёт в формате большого соседского праздника. Для гостей подготовлена насыщенная программа:

·В 11:00 стартует экскурсия «Золотой квадрат Ижевска». Сбор группы — у школы № 30 на углу улиц Пушкинской и Красногеройской.

·Музыкальная программа от Владимира Мирошкина и Екатерины Мальцевой.

·Мастер-классы и уютное чаепитие.

Организаторы приглашают гостей создать атмосферу настоящего дворового праздника и просят принести с собой угощения для общего стола и, по возможности, свою кружку.

Торжественное открытие обновлённой скульптуры медведей состоится во дворе дома по адресу: ул. Коммунаров, 231. 

