Ижевск. Удмуртия. В субботу, 18 октября, в Ижевске состоится День двора (0+), организованный проектом «Том Сойер Фест». Главным событием станет торжественное открытие скульптуры медведей, восстановленной силами волонтеров.



Мероприятие пройдёт в формате большого соседского праздника. Для гостей подготовлена насыщенная программа:



·В 11:00 стартует экскурсия «Золотой квадрат Ижевска». Сбор группы — у школы № 30 на углу улиц Пушкинской и Красногеройской.



·Музыкальная программа от Владимира Мирошкина и Екатерины Мальцевой.



·Мастер-классы и уютное чаепитие.



Организаторы приглашают гостей создать атмосферу настоящего дворового праздника и просят принести с собой угощения для общего стола и, по возможности, свою кружку.



Торжественное открытие обновлённой скульптуры медведей состоится во дворе дома по адресу: ул. Коммунаров, 231.