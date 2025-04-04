Москва. Удмуртия оказалась первой среди регионов России по количеству сообщений о пропавших детях. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин.

«В целом по стране с учётом прошлых лет так и остаются не найденными более 1 095 несовершеннолетних. Половина из них — это подростки 15 лет и старше. Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад», — сказал главный следователь страны.

По его данным, в 2024 году в следственные органы поступили сообщения о пропаже свыше 5 000 детей. Наибольшее количество сообщений об исчезновении зафиксировано в Удмуртской Республике (373), Краснодарском крае (355), Новосибирской (350), Мурманской (266) областях.

В течение года установлено местонахождение 99,5% пропавших несовершеннолетних. К настоящему времени так и не найдены 9 из числа пропавших в 2024 году, причем пятеро утонули при свидетелях, а ещё четверо ушли из дома.