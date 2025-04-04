Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ижевский сквер-кладбище Лонгрид 2024 год: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжает реализацию благотворительных программ БФ «САФМАР» в Удмуртии Лонгрид Спартакиада «КОМОС ГРУПП»: победа – это работа Лонгрид

Удмуртия оказалась на первом месте в России по количеству сообщений о пропавших детях

11:25, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Удмуртия оказалась на первом месте в России по количеству сообщений о пропавших детях
11:25, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
323
0
#Удмуртия\n#поиск пропавших детей
Источник фото: Кейт Гринуэй
323
0

За 2024 год следователям поступило более 5 000 подобных сигналов по стране.

Москва. Удмуртия оказалась первой среди регионов России по количеству сообщений о пропавших детях. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета страны Александр Бастрыкин. 

«В целом по стране с учётом прошлых лет так и остаются не найденными более 1 095 несовершеннолетних. Половина из них — это подростки 15 лет и старше. Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад», — сказал главный следователь страны.

По его данным, в 2024 году в следственные органы поступили сообщения о пропаже свыше 5 000 детей. Наибольшее количество сообщений об исчезновении зафиксировано в Удмуртской Республике (373), Краснодарском крае (355), Новосибирской (350), Мурманской (266) областях.

В течение года установлено местонахождение 99,5% пропавших несовершеннолетних. К настоящему времени так и не найдены 9 из числа пропавших в 2024 году, причем пятеро утонули при свидетелях, а ещё четверо ушли из дома.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

11:25, 04 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
323
0
#Удмуртия\n#поиск пропавших детей