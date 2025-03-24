К пятнице дневные температуры установятся на уровне +11 градусов.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на этой неделе продолжится потепление. Установится положительный температурный фон. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.
Существенных осадков не предвидится. Во вторник днём воздух прогреется до +4…+9 градусов. В среду потеплеет до +5…+10 градусов. В конце рабочей недели ожидается до +6…+11 градусов. Температурный фон соответствует показателям середины апреля.
В выходные температура воздуха значительно не изменится. В субботу возможны дожди.
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