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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Температура воздуха в Удмуртии на этой неделе достигнет апрельских значений

13:59, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Температура воздуха в Удмуртии на этой неделе достигнет апрельских значений
13:59, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода
Источник фото: ИА «Сусанин»
154
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К пятнице дневные температуры установятся на уровне +11 градусов. 

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на этой неделе продолжится потепление. Установится положительный температурный фон. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр. 

Существенных осадков не предвидится. Во вторник днём воздух прогреется до +4…+9 градусов. В среду потеплеет до +5…+10 градусов. В конце рабочей недели ожидается до +6…+11 градусов. Температурный фон соответствует показателям середины апреля. 

В выходные температура воздуха значительно не изменится. В субботу возможны дожди. 

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13:59, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#погода