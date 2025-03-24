Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии на этой неделе продолжится потепление. Установится положительный температурный фон. Об этом сообщает региональный Гидрометцентр.

Существенных осадков не предвидится. Во вторник днём воздух прогреется до +4…+9 градусов. В среду потеплеет до +5…+10 градусов. В конце рабочей недели ожидается до +6…+11 градусов. Температурный фон соответствует показателям середины апреля.

В выходные температура воздуха значительно не изменится. В субботу возможны дожди.