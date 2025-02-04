Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили мужчину, причастного к обороту контрафактных сигарет и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Противоправная деятельность фигуранта пресечена и расследована сотрудниками УФСБ по Удмуртии совместно с МВД по региону. В ходе обысков изъято 152 тысячи пачек контрафактных сигарет на общую сумму 16 млн рублей.

Мужчину оштрафовали на 550 тысяч рублей и конфисковали в доход государства 600 тысяч «заработанных» им рублей. Контрафактную продукцию уничтожили.

Приговор в законную силу пока не вступил.