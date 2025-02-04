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У жителя Глазова изъята крупная партия контрафактных сигарет стоимостью 16 млн рублей

11:44, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
У жителя Глазова изъята крупная партия контрафактных сигарет стоимостью 16 млн рублей
11:44, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#контрафакт
Источник фото: unsplash.com
249
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В ходе обысков обнаружено 152 тысячи пачек. 

Глазов. Удмуртия. В Глазове осудили мужчину, причастного к обороту контрафактных сигарет и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии. 

Противоправная деятельность фигуранта пресечена и расследована сотрудниками УФСБ по Удмуртии совместно с МВД по региону. В ходе обысков изъято 152 тысячи пачек контрафактных сигарет на общую сумму 16 млн рублей. 

Мужчину оштрафовали на 550 тысяч рублей и конфисковали в доход государства 600 тысяч «заработанных» им рублей. Контрафактную продукцию уничтожили. 

Приговор в законную силу пока не вступил. 

11:44, 04 февраля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
249
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#суд\n#контрафакт