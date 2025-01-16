Жители удмуртской деревни Пумси открыли сбор на ремонт подвесного моста

Сюмси. Удмуртия. В деревне Пумси Сюмсинского района жители инициировали ремонт местной достопримечательности — подвесного моста через реку Кильмезь. Об этом сообщается в группе, посвящённой мосту.

Длина моста превышает 100 метров. Подвесную переправу построили здесь в советские годы, но со временем она разрушилась. В 2017 году мост восстановили, территорию вокруг него облагородили.

Сейчас мосту требуется ремонт, и жители с проектом участвуют в республиканской программе самообложения граждан. До 18 марта 2025 года в соответствие со сметой необходимо собрать 200 000 рублей, республиканское софинансирование составит 600 000 рублей.

Планируется полная замена деревянных элементов моста.