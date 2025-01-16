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Жители удмуртской деревни Пумси открыли сбор на ремонт подвесного моста

12:20, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Жители удмуртской деревни Пумси открыли сбор на ремонт подвесного моста
12:20, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#самообложение
Источник фото: vk.com/mostpumsi
81
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Проект получит софинансирование из регионального бюджета. 

Сюмси. Удмуртия. В деревне Пумси Сюмсинского района жители инициировали ремонт местной достопримечательности — подвесного моста через реку Кильмезь. Об этом сообщается в группе, посвящённой мосту

Длина моста превышает 100 метров. Подвесную переправу построили здесь в советские годы, но со временем она разрушилась. В 2017 году мост восстановили, территорию вокруг него облагородили. 

Сейчас мосту требуется ремонт, и жители с проектом участвуют в республиканской программе самообложения граждан. До 18 марта 2025 года в соответствие со сметой необходимо собрать 200 000 рублей, республиканское софинансирование составит 600 000 рублей.

Планируется полная замена деревянных элементов моста. 

12:20, 16 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#самообложение