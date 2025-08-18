Ижевск. Удмуртия. В микрорайоне Орловское в Ижевске начали ремонт проезда Колосковый. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт проводится по программе самообложения, когда на один рубль, вложенный жителями, добавляют три рубля из регионального бюджета и ещё один — из муниципального.

На объекте работает подрядная организация «Радонеж». Запланирован ремонт участка протяжённостью 850 метров. Под это выделено 38 млн рублей, из которых 30,7 млн — из республиканского и муниципального бюджетов.

«Подрядчик на площади более 10 тыс. кв. м уложит выравнивающий слой из щебня и два слоя асфальтобетона, укрепит обочины, сделает съезды и заасфальтирует площадку для сбора твердых коммунальных отходов. Все работы по контракту необходимо завершить до 10 сентября», — говорится в сообщении.

Всего в текущем году по программе самообложения в Ижевске планируют отремонтировать 34 участка дорог в отдалённых микрорайонах города. Помимо ремонта, по этой же программе реализуют три проекта по созданию гостевых стоянок, два проекта по монтажу уличного освещения, семь проектов по обустройству игровых и спортивных площадок, а также один проект по созданию тропы здоровья.

Так, в настоящее время проводится ремонт дорог на улицах Левобережная и Соколовская в микрорайоне Владимирский, проездах от улицы Васнецова до Бабушкина в Индустриальном районе, к территории дачного некоммерческого товарищества «Западные Шунды». Помимо этого, в Ленинском районе обустраивают гостевую стоянку рядом с домом по улице Гагарина, 41 и тропу здоровья от Сквера оружейника Драгунова до Южного парка.

Финансирование проекта на этот год составило почти 400 млн рублей, из которых 80% выделяет город и республика.

Напомним, ранее в Ижевске обновили асфальт на семи дорожных участках.