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В Глазове начал работать центр поддержки семей

10:00, 07 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Глазове начал работать центр поддержки семей
10:00, 07 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#семьи
Источник фото: администрация Глазова
24
0

«Папа-центр» открыт по инициативе Православного родительского комитета и Совета отцов города.

Глазов. Удмуртия. В Глазове открылся центр поддержки семей «Папа-центр» имени Александра Невского. Об этом сообщили в городской администрации.

В центре семьи смогут получить консультации юриста и психолога, обучиться водительству, получить поддержку старших или помощь в решении семейного кризиса. Кроме того, центр станет местом сбора волонтёрских движений и отрядов молодёжи.

«Папа-центр» открыт по инициативе Православного родительского комитета и Совета отцов города. Находится он на улице Кирова, 6. 

10:00, 07 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
24
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#семьи