В Глазове начал работать центр поддержки семей

Глазов. Удмуртия. В Глазове открылся центр поддержки семей «Папа-центр» имени Александра Невского. Об этом сообщили в городской администрации.

В центре семьи смогут получить консультации юриста и психолога, обучиться водительству, получить поддержку старших или помощь в решении семейного кризиса. Кроме того, центр станет местом сбора волонтёрских движений и отрядов молодёжи.

«Папа-центр» открыт по инициативе Православного родительского комитета и Совета отцов города. Находится он на улице Кирова, 6.