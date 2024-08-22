В Сарапуле на территории Гагаринского парка планируют построить теннисные корты

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируется строительство площадок для игры в большой теннис. Корты появятся на территории Гагаринского парка. Об этом сообщила и. о. председателя регионального правительства Ольга Абрамова.

Теннисные площадки появятся за счёт займа в размере 4 млн рублей, выданных инвесторам Удмуртским фондом развития предпринимательства. Первые два корта могут построить уже к сентябрю, если погода позволит это сделать. Всего планируется открыть восемь площадок.

Это будут первые профессиональные площадки для занятия теннисом. На них смогут оттачивать свои навыки 200 сарапульских спортсменов. Кроме того, корты дадут возможность проводить соревнования российского уровня, а следовательно — позволят местным спортсменам вырасти до ранга мастеров.