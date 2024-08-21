Названы районы Удмуртии, лидирующие по показателям рождаемости

Ижевск. Удмуртия. Удмуртстат привёл показатели рождаемости в республике, а также составил список муниципалитетов-лидеров по этому показателю.

На начало года в Удмуртии проживало более 1,4 млн человек. Городское население составляло 943,5 тысячи человек, сельское — 491 тысяча. В январе-июне на свет появился 5 631 ребёнок, что на 455 меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Среди регионов ПФО по показателям рождаемости Родниковый край находится на пятом месте — 7,9 родившихся на 1 тысячу человек населения (‰). Лидерами округа являются Пермский край (8,7‰), Татарстан (8,5‰), Оренбургская область (8,3‰) и Башкирия (8,2‰).

В Удмуртии лидерами по рождаемости являются Завьяловский (11,9‰), Кезский (10,8‰) и Якшур-Бодьинский (9,9‰) районы.