Культурно-гастрономический фестиваль «Губи Фест» пройдёт в Удмуртии 24 августа

Он развернётся на площадке в Ярском районе.
Яр. Удмуртия. Культурно-гастрономический фестиваль «Губи Фест» вновь пройдёт в Ярском районе Удмуртии. Он состоится в субботу, 24 августа, на базе отдыха «ЯРсКАЯ».
Грибной феcтиваль cтал ежегодным летним праздником Ярcкого района, «губи» c удмуртcкого языка — грибы. Здеcь можно попробовать различные блюда c грибами, купить cвежие и конcервированные грибы, принять учаcтие в маcтер-клаccах и играх, купить cувениры на ярмарке ремеcленников.
Программа фестиваля:
09:00 – 10:30 — театрализованная встреча делегаций;
09:00 – 14:30 — работа интерактивных площадок;
11:00 – 11:15 — «Гастрономическая карта Удмуртии» — торжественное открытие праздника;
11:15 – 12:15 — «Широкий стол» — творческая презентация гастрономических брендов;
12:15 — «Семейный кузовок» — квест семейных команд;
12:15 — «Волнушка» — конкурс красоты;
13:15 — «Хороший вкус» — эстрадный концерт;
14:00 – 14:15 — награждение победителей конкурсов и состязаний;
14:15 – 14:30 — флешмоб «Дружный хоровод»; закрытие фестиваля и отъезд делегаций.
Вход на мероприятия свободный и без возрастных ограничений (0+).
Подробности можно узнать в соцсетях фестиваля.