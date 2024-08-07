Культурно-гастрономический фестиваль «Губи Фест» пройдёт в Удмуртии 24 августа

Яр. Удмуртия. Культурно-гастрономический фестиваль «Губи Фест» вновь пройдёт в Ярском районе Удмуртии. Он состоится в субботу, 24 августа, на базе отдыха «ЯРсКАЯ».

Грибной феcтиваль cтал ежегодным летним праздником Ярcкого района, «губи» c удмуртcкого языка — грибы. Здеcь можно попробовать различные блюда c грибами, купить cвежие и конcервированные грибы, принять учаcтие в маcтер-клаccах и играх, купить cувениры на ярмарке ремеcленников.

Программа фестиваля:

09:00 – 10:30 — театрализованная встреча делегаций;

09:00 – 14:30 — работа интерактивных площадок;

11:00 – 11:15 — «Гастрономическая карта Удмуртии» — торжественное открытие праздника;

11:15 – 12:15 — «Широкий стол» — творческая презентация гастрономических брендов;

12:15 — «Семейный кузовок» — квест семейных команд;

12:15 — «Волнушка» — конкурс красоты;

13:15 — «Хороший вкус» — эстрадный концерт;

14:00 – 14:15 — награждение победителей конкурсов и состязаний;

14:15 – 14:30 — флешмоб «Дружный хоровод»; закрытие фестиваля и отъезд делегаций.

Вход на мероприятия свободный и без возрастных ограничений (0+).

Подробности можно узнать в соцсетях фестиваля.