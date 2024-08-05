Чепецкий завод запустил производство оболочек твелов под ядерное топливо нового поколения

Глазов. Удмуртия. Чепецкий механический завод запустил опытно-промышленный участок, производящий оболочки твелов с хромовым покрытием. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Продукция нового участка является одним из возможных конструкционных решений для создания топлива нового поколения безопасности. Это позволит повысить надёжность ядерного топлива, применяемого в работе атомных реакторов.

Уже выпущена опытная партия хромированных оболочек твэлов.