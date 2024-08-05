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Чепецкий завод запустил производство оболочек твелов под ядерное топливо нового поколения

15:25, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Чепецкий завод запустил производство оболочек твелов под ядерное топливо нового поколения
15:25, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Глазов\n#Удмуртия\n#ЧМЗ
Фото: ИА «Сусанин»
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Разработка повысит безопасность и эффективность атомных реакторов.

Глазов. Удмуртия. Чепецкий механический завод запустил опытно-промышленный участок, производящий оболочки твелов с хромовым покрытием. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Продукция нового участка является одним из возможных конструкционных решений для создания топлива нового поколения безопасности. Это позволит повысить надёжность ядерного топлива, применяемого в работе атомных реакторов. 

Уже выпущена опытная партия хромированных оболочек твэлов. 

15:25, 05 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
170
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#ЧМЗ