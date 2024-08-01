Двум фигурантам дела экс-мэра Ижевска Бекмеметьева смягчили наложенные судом запреты

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии рассмотрел апелляционные жалобы адвокатов обвиняемых по делу экс-главы Ижевска Олега Бекмеметьева. Речь идёт о бывшем прокуроре Октябрьского района Николае Пушине и гендиректоре ООО «Ресурс» Олеге Бушмакине. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

22 июля Октябрьский районный суд сохранил и продлил избранные подсудимым меры пресечения в виде запрета на определённые действия. Адвокаты подали апелляции, где просили смягчения. Было предложено взять с Бушмакина подписку о невыезде и надлежащем поведении, а Пушину — разрешить вести переговоры с использованием средств связи.

Аргументом послужило окончание расследование уголовного дела. По мнению стороны защиты, фигуранты уже не смогут повлиять на свидетелей или уничтожить улики.

Прокуратура не согласилась с доводами и возражала против удовлетворения апелляций. Верховный суд принял решение смягчить установленные запреты. Подсудимым разрешили вести переговоры с использованием любых средств связи. Кроме этого, Олегу Бушмакину отменили обязанность находиться в ночное время суток по месту своего жительства.

В остальной части запреты и ограничения оставлены без изменения.