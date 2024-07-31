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Подростков, избивших юношу на Центральной площади Ижевска, поставили на профилактический учёт

17:29, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Подростков, избивших юношу на Центральной площади Ижевска, поставили на профилактический учёт
17:29, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
181
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хулиганство
Фото: ИА «Сусанин»
181
0

По факту избиения возбуждено уголовное дело. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на которой разобрали инцидент с избиением подростками юноши на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело. Личности избивавших установлены — одному 13, другому 15 лет. По инициативе следователей подростков поставили на профилактический учёт. Также был поставлен вопрос о заслушивании родителей хулиганов на комиссии и помещение двух парней в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, так как они не достигли возраста уголовной ответственности. 

17:29, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
181
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хулиганство