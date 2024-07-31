Подростков, избивших юношу на Центральной площади Ижевска, поставили на профилактический учёт

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске состоялось экстренное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, на которой разобрали инцидент с избиением подростками юноши на Центральной площади. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Удмуртии.

Напомним, по данному факту возбуждено уголовное дело. Личности избивавших установлены — одному 13, другому 15 лет. По инициативе следователей подростков поставили на профилактический учёт. Также был поставлен вопрос о заслушивании родителей хулиганов на комиссии и помещение двух парней в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, так как они не достигли возраста уголовной ответственности.