Житель Удмуртии выступит на международном фестивале деревянной скульптуры

Малая Пурга. Удмуртия. Житель Малопургинского района выступит на фестивале деревянной скульптуры «Алтай.Притяжение» (18+). Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

В 2022 Виктор Яковлев уже участвовал в конкурсе и победил там с работой «Италмас — цветок». В этом году он выступит с композицией «Родник».

«Есть задача показать хороший результат и для жюри, и для зрителей, чтобы моя работа была достойна замечательного алтайского пейзажа», — поделился скульптор.

Виктор Яковлев познакомился с резьбой по дереву в университете. Долгое время это было его хобби, однако с началом 2000-х мужчина решил превратить свое увлечение в профессию и стал постоянным участником, лауреатом и призером скульптурных мероприятий.

Фестиваль «Алтай. Притяжение» пройдет с 29 августа по 7 сентября. В мероприятии примут участие мастера из 19 регионов России и четырех стран — Ирана, Беларуси, Сербии и Казахстана.