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Работу ижевской ТЭЦ-1 приостановят для планового ремонта

11:00, 05 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Работу ижевской ТЭЦ-1 приостановят для планового ремонта
11:00, 05 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
211
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЭЦ 1
Фото: ИА «Сусанин»
211
0

Горячей водой город обеспечит ТЭЦ-2. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 8 июля до 31 августа остановит работу ТЭЦ-1 на набережной городского пруда. На станции пройдёт плановый ремонт. Об этом сообщает Удмуртский филиал ПАО «Т Плюс». 

ТЭЦ-1 начали готовить к отопительному периоду. Она временно перестанет подавать горячую воду. Запитанные от неё микрорайоны — центральные и южные, городок Металлургов — переключат на ТЭЦ-2. В понедельник, 8 июля, с 09:00 до 16:00 в этих частях города могут быть изменения в силе подачи воды и её температуре. 

На время останова ТЭЦ-1 там пройдёт ремонт оборудования водогрейной котельной, диагностика трубопроводов системы подачи теплоносителя более 700 жилым домам и крупным промышленным предприятиям центральной части города. Также предстоит ремонт оборудования химводоочистки. 

По окончании работ ТЭЦ-1 запустят вновь.

11:00, 05 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
211
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЭЦ 1