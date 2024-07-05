Работу ижевской ТЭЦ-1 приостановят для планового ремонта

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске с 8 июля до 31 августа остановит работу ТЭЦ-1 на набережной городского пруда. На станции пройдёт плановый ремонт. Об этом сообщает Удмуртский филиал ПАО «Т Плюс».

ТЭЦ-1 начали готовить к отопительному периоду. Она временно перестанет подавать горячую воду. Запитанные от неё микрорайоны — центральные и южные, городок Металлургов — переключат на ТЭЦ-2. В понедельник, 8 июля, с 09:00 до 16:00 в этих частях города могут быть изменения в силе подачи воды и её температуре.

На время останова ТЭЦ-1 там пройдёт ремонт оборудования водогрейной котельной, диагностика трубопроводов системы подачи теплоносителя более 700 жилым домам и крупным промышленным предприятиям центральной части города. Также предстоит ремонт оборудования химводоочистки.

По окончании работ ТЭЦ-1 запустят вновь.