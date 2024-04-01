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Ижевчанам расскажут о возможностях самостоятельного исследования генеалогии своей семьи

14:50, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевчанам расскажут о возможностях самостоятельного исследования генеалогии своей семьи
14:50, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#генеалогия
Фото: ИА «Сусанин»
141
0

Обучающий курс пройдёт 3 апреля.

Ижевск. Удмуртия. В стенах Национальной библиотеки Удмуртии в Ижевске пройдёт практико-ориентированный курс «Древо родословия» (18+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Специалисты библиотеки представят обзор интернет-источников, где можно черпать информацию о своих предках. Также горожане смогут узнать о программах для составления родословных древ и таблиц.

Курс пройдёт 3 апреля в 18:00. Принять участие можно лишь по предварительной записи по почте lov@unatlib.ru

14:50, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#генеалогия