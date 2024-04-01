Ижевчанам расскажут о возможностях самостоятельного исследования генеалогии своей семьи

Ижевск. Удмуртия. В стенах Национальной библиотеки Удмуртии в Ижевске пройдёт практико-ориентированный курс «Древо родословия» (18+). Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Специалисты библиотеки представят обзор интернет-источников, где можно черпать информацию о своих предках. Также горожане смогут узнать о программах для составления родословных древ и таблиц.

Курс пройдёт 3 апреля в 18:00. Принять участие можно лишь по предварительной записи по почте lov@unatlib.ru