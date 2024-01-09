В Удмуртии с начала года родилось 206 детей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с начала 2024 года на свет появились 206 детей. Об этом на аппаратном совещании с главой республики рассказала замминистра здравоохранения региона Алсу Ишниязова.

Из всех родившихся малышей 106 — это мальчики, 100 — девочки. В их числе три двойни. Самый первый ребёнок 2024 года в Удмуртии родился в 00:51 1 января в Сарапуле.

Также замминистра здравоохранения рассказала об оказании плановой медпомощи в новогодние праздники. Так, в поликлиники за помощью обратились 75 198 жителей региона, из которых 23 710 — с признаками ОРВИ.